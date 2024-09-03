有妹子替男友「扣安全帽」，貌似曬恩愛，卻反被汽車駕駛檢舉。

被「灑狗糧」氣噗噗檢舉？有駕駛日前行經雲林縣斗六市仁義路與崙南路口停紅燈時，後方來了1輛雙載機車停下來，當時坐在機車後座的妹子替前方的騎士扣上安全帽帶子，但是，這一幕都被駕駛的行車紀錄器拍下，並且對這輛機車送出2張檢舉單，而警方也受理，並依《道路交通管理處罰條例》相關規定製單舉發相關違規。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享網友投稿影片，拍攝地點位於雲林縣斗六市仁義路與崙南路口，拍攝日前時間為8月27日下午3時53分許，有駕駛開車至開路口停等紅燈時，右後方來了1輛雙載機車，該機車停等位置已超越「停止線」，且在等待紅燈的當下，後座女子還貼心的幫騎士扣上安全帽的帶子。

然而，這些情形都被駕駛的行車紀錄器拍下，並送檢出2檢舉單「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示(紅燈時跨越停止線)」、「未戴安全帽(騎士的安全帽未扣上)」，這2張檢舉單也被警方受理並回應，依《道路交通管理處罰條例》相關規定製單舉發相關違規。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「連最基本的交通規則都守不了其他都別再說了」、「真的貼心，怕他錢多沒地方花」、「幹嘛阻止她當單親媽媽？」、「原Po清楚展現這樣的無聊濫舉，為何導致限縮的原因」、「吃飽太閒..被灑狗糧氣噗噗檢舉？」、「怎麼會有人覺得吃飽太閒無聊的，違規事實就擺在眼前，檢舉有錯嗎？難怪台灣交通那麼糟糕」。