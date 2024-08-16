有女行人要過馬路時，遭到1輛休旅車從後腳踝輾過，讓她痛到蹲在地上久久站不起。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

有女行人要過馬路時，遭到1輛休旅車從後腳踝輾過，讓她痛到蹲在地上久久站不起。

看慢動作感覺超痛！一名女行人今(16)日上午8時12分許，於台北市內湖區瑞光路與瑞光路513巷路口要通過時，1輛某科技公司的休旅車，疑似未發現有行人要通過，不僅未暫停禮讓行人，而是不斷往前逼近，嚇得女行人趕緊往前小跑步，但女行人的後腳踝仍遭到輪胎輾過，痛到蹲在地上站不起來。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享網友投稿行車紀錄器影像，有駕駛於今(16)日上午8時12分許，拍攝地點台北市內湖區瑞光路與瑞光路513巷路口，當始有駕駛行經此路口等待紅燈時，意外拍下有女行人後腳跟遭輾過。

當時一名穿著長裙的女行人要通過該路口時時，1輛某科技公司的休旅車疑似未注意有行人要通過，不斷往前壓到斑馬線上逼近女行人，女行人發現車輛越來越靠近，嚇得加快速度往前小跑步，但右腳後腳跟仍遭到休旅車左前輪輾過，痛的女行人蹲在路口久久不起；對此，該頻道也在標題寫下「這是斷人腳筋的新招嗎？」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「希望這部影片可以幫助到這位受害者」、「看慢動作感覺超痛」、「台灣行人日常，我也走斑馬線被汽車撞過」、「謝謝好心人提供肇逃的證據」、「走斑馬線真的還是要看一下轉彎的車，永遠不知道什麼時候會遇上『A柱車』」、「好險沒有整個壓上去，但是一定有扭到」、「放慢看腳直接歪掉，感覺很痛」、「可以直接報案驗傷提告喔，千萬別放過他」、「肇逃致人受傷，要吊銷駕照」。