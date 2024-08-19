昨天（18日）是中元節，各家各戶準備豐富祭品祭祀各路「好兄弟」，高雄市三民區鼎華路上卻有多名住戶，卻佔據整個車道來燒金紙，不僅讓路過民眾喊誇張，更讓網友酸說「連好兄弟都可以感受到行人地獄」。警方表示已違規可依道交條例開罰。

根據民眾上傳「高雄人大小事」影片，於三民區鼎華路上一處公寓門口，約7名阿伯、婦人將金爐擺放在車道上燃燒金紙，其中一名阿伯甚至已站到接近中央分隔線旁，完全佔據整個車道，讓路過駕駛喊誇張。

影片一出讓網友轟「民智未開」、「南部一堆這種」，還有民眾酸「撞下去真的會原地變成好兄弟」、「阿北等一下就要領」、還有人說當地汽機車違停嚴重行人難行，路中間燒金紙是要讓好兄弟也感受什麼叫行人地獄。

轄區警方表示，路中間燃燒金紙行為，已違反道交條例第78條第1項第4款規定「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」，可處行為人新臺幣500元罰鍰；金爐佔道也可依依道交條例第82條第1項第1款規定「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，可處行為人1200以上2400元以下罰鍰。

對於該起事件警方說，影片於昨日下午2點半貼出，警方獲報後前往查處已沒有發現違規行為，呼籲民眾應遵守交通規則，確保自身與人用路安全。