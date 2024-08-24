高雄市十全路上在今天（24日）清晨4點多時，巡邏員警發現一輛豐田休旅車未開大燈，且行車搖晃形跡可疑，上前攔查不料休旅車加速逃逸，逃逸約800公尺後於覺民路、平等路口自撞路邊5輛車後受困車內，警消將開車的24歲王姓男子救出後，確認其酒駕、危險駕駛開出共18萬9600元，同時依照公共危險罪送辦，還有天價車損恐賠不完。

根據警方說明，24日清晨4點10分巡邏行經十全一路、民族一路口時，發現1輛豐田WISH休旅車未開大燈，且行車搖晃形跡可疑，員警上前攔查不料王男駕駛竟拒檢加速逃逸，跑了約800公尺後在覺民路、平等路口自撞路邊車輛後受困車內。

休旅車駕駛酒駕跑給警察追，自撞路邊5輛車受困，警方將其救出後送醫治療。（警方提供／任義宇高雄傳真）

王男車輛撞上路邊停放車輛，將撞上的首輛休旅車車尾撞爛後頂起，壓在王男車頭上，接續向前推撞共波及路邊5輛車，王男車頭嚴重毀損、安全氣囊全爆受困車內，警方通報消防隊到場協助將王男救出後，僅輕傷送往醫院治療。

警方表示，王男酒測值高達0.76，已明顯涉及公共危險罪移送偵辦，加上因拒檢、危險駕駛、未開大燈等，共計開出18萬9600元罰單。

王男除將吃上高額罰單、罪刑外，因自身車輛嚴重受損，加上撞爛路邊休旅車、箱型車等5輛車，相關車損恐要面臨天價賠償。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！