台北一名男駕駛因行駛於文林路與中正路口時，遭員警當場舉發違規「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」挨罰3600元，男駕駛認為已暫停禮讓所有行人，唯一沒禮讓的是家人，便提出行政訴訟，台北高等行政法院審理後，認為男駕駛家人有拋棄優先路權的默示意思，且當時人車距離無危害家人安全之虞，裁定撤銷原處分免罰3600元，可上訴。

據判決書記載，去年6月間一名男駕駛開車行經台北市文林路與中正路口時，因「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，遭到員警當場舉發，男駕駛雖有陳述意見，但經舉發機關查復後，仍認定違規，男駕駛挨罰3600元罰鍰。

男駕駛不滿提出行政訴訟，他表示當下已經禮讓所有行人，唯一未禮讓的行人是家人，但因考量到交通的順暢，便在家人的示意下，以安全方式先行通過路口，卻沒想到因此挨罰；台北市交通事件裁決所則認為，行人於行人穿越道上有絕對路權，不會因行人的身分而有所不同，車輛距離行人3公尺以內，應一律禮讓，原處分是依法裁罰無不妥。

台北高等行政法院法官當庭勘驗舉發員警的密錄器影像，發現男駕駛行駛至事發路口時，有先等待行人穿越道上的多位行人通過，而車輛部分車身才進入行人穿越道，同時行走在行人穿越道上的男駕駛家人，則停下未繼續通行，而男駕駛的車輛便從家人前方通過，當時人車距離約2至3組枕木紋間，相當於約2.4公尺至2.8公尺之間，待車子完全通過行人穿越道後，男駕駛家人才繼續前行至路旁上車。

法官認為，男駕駛已有依法先禮讓多數行人，但後方又有其他左轉車輛於事發路口停等，該路口交通順暢遭受影響，男駕駛家人示意先行通過，他才將車子先通過並停靠路邊讓家人搭乘，雙方已達成共識，可見男駕駛家人有拋棄其優先路權的默示意思，加上該車輛通過行人穿越道時，未與男駕駛家人的距離過近，無危害家人安全之虞，採信男駕駛的說詞，裁定撤銷原處分，可上訴。