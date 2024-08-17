一名網友表示，去超商買東西時乖乖排隊，好不容易輪到他時，店員卻突然說要先幫後面的長輩結帳，並稱雖然有收到很多投訴，但會持續保持這樣的禮節，讓他超傻眼，其他人也無言說「現在連結帳都有博愛結帳了嗎？」

一名網友近日在Dcard表示，某次到超商買東西，結帳隊伍排得很長，好不容易到輪到他時，店員卻突然說要先幫隊伍後面的老人家結帳，儘管他反應應該照順序才對，但店員卻完全不理會，隨後他表明會向店家投訴，結果店員竟稱「不好意思喔，我就是店長」。

原PO表示，該店長說他們超商一直都有這樣的機制，雖然確實收到很多投訴，但依然會繼續施行，而對方的表情、語氣等態度都相當堅決，讓他驚覺這間超商是認真在執行禮讓長輩一事，「請問各位，你會跟店家妥協嗎？」

其他人看完全都傻眼，紛紛說「現在連結帳都有博愛結帳了嗎？是我就東西放下不買了」、「向總公司投訴看看吧」、「我當下應該會直接放下商品不買了，反正超商那麼多家」、「這是醫院嗎？高齡看診那個機制我真的白眼翻過去」、「是我就拿一堆東西，刷完說錢不夠秒閃人」。

不過也有人說「感覺很創欸，趕快公布哪間門市啊」、「如果有這種事應該早就被爆出來了吧」、「創作文吧？最好是有店家不怕投訴，當總公司沒在管是不是」、「不敢說哪間店就是創作文」。