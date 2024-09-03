國道一號汐五高下南下24公里處，3號晚間10時許，發生一起火燒車事件，轎車駕駛疑似行駛到一半發現車輛故障冒煙，立即停靠路肩後下車報警，沒想到車輛就突然起火，消防隊獲報到場轎車車頭已陷入火海，火勢在10分鐘內完全撲滅，所幸現場無人傷亡，而起火原因還有須調查。
國道警方表示，汐五高架南下24公里處路肩，發生車輛火燒車事件，到場時立即協助疏導車流，所幸現場無人員傷亡，消防隊迅速撲滅火勢，隨後會將駕駛帶回製作相關筆錄，詳細經過及起火原因還有待調查後釐清。
國道一號汐五高下南下24公里處，3號晚間10時許，發生一起火燒車事件，轎車駕駛疑似行駛到一半發現車輛故障冒煙，立即停靠路肩後下車報警，沒想到車輛就突然起火，消防隊獲報到場轎車車頭已陷入火海，火勢在10分鐘內完全撲滅，所幸現場無人傷亡，而起火原因還有須調查。
國道警方表示，汐五高架南下24公里處路肩，發生車輛火燒車事件，到場時立即協助疏導車流，所幸現場無人員傷亡，消防隊迅速撲滅火勢，隨後會將駕駛帶回製作相關筆錄，詳細經過及起火原因還有待調查後釐清。
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