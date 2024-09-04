對於補習班、安親班幼兒園及實驗機構，地方政府管理法規不一。監察院調查，台北市某補習班違規經營幼兒園，遭投訴後沒有停辦，至今已擴大經營9家兒少學習機構；新竹市某補習班也是違法經營幼兒園，甚至爆出負責人兒子涉對3歲幼童性暴力，被害家屬還以為幼童就讀幼兒園，認為教育部通盤檢討短期補習班、安親班及幼兒園相關法令，同時糾正台北市教育局、新竹市教育處。

監委王幼玲、蔡崇義、張菊芳指出，我國國高中生下課後，有近6成學生要參加課後補習，學齡前兒童有3成學習才藝，其中3至未滿6歲幼童有學習才藝者近5成，可見兒少於課後接受安親照顧、補習或學習才藝者眾多，因此在未具自我保護的12歲以下、6歲以下學齡前幼兒的人身安全及場所安全更應關注。

不過，現行補習班、安親班、幼兒園分別依「短期補習班設立及管理準則」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「幼兒教育及照顧法」等不同管理法令管理，像是補習班不能指導作業、安親班不能補習、幼兒園不得聘任外師進行單科教學。

然而教育部2014年函釋「為維護兒童生理需求及最佳利益，短期補習班可提供餐食點心、休憩午睡、指導學校作業、辦理戶外教學、短期營隊活動等」解釋，讓補習班、安親班、幼兒園更難管理，教育部雖多次邀請專家學者業者討論，仍無定論，導致業者遊走法律邊緣，有通盤檢討改進之處。

另外，監委針對個案說明，台北市教育局2016年A補習班疑似違規經營幼兒園，近年遭民眾投訴違法經營，但補習班不但沒有停辦，截至今年起擴大經營達9家兒少學習機構，另一B補習班涉違規經營幼兒園及課後照顧安親班業務，2016年起6次稽查5次違規限期改善、4次有違規經營幼兒園業務，但教育局今年再查，卻僅認第2次違規，教育局有怠於執行公權力的狀況。

新竹市C補習班以補習班名義違法經營幼兒園，還發生負責人、補習班工讀生兒子疑似對3歲幼童性暴力事件，後因事證不足，遭市府調查認定性侵害不成立，地檢署不起訴，但事後發現該負責人兒子根本不具有教保員或幼兒園教師資格，而新竹市教育處稽查5次，業者均未落實改善，卻未予以裁罰，遲至本案才查處，顯有稽查不力，核有違失。

監委指出，教育部允應評估研議督導各地方政府教育(局)處，整合內部跨科室(包含補習班、安親班、幼兒園及實驗教育等)業務單位，以及外部跨領域(社政、消防公安及都市發展)等相關機關，共同辦理聯合稽查，發現真實以落實維護兒少人身安全。

監委說，補習班、安親班、幼兒園分屬不同管理法令，聯合稽查後卻分別裁處，實難以遏止屢次違規、高度再犯及罰不怕之機構，教育部允應評估研議相關監管機制，而政府機關對上述機關法規執行，存有窒礙難行之處，教育部以扣減補助款、收回補助人力、加強督導等方式促請未落實稽查的地方政府檢討，效果不彰，允宜重新檢視加強督導方式。