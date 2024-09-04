2024年1月1日起，經濟部「住宅燃氣器具節能產品補助措施」已實施，針對瓦斯爐、熱水器等家電，最高補助3000元，帶動櫻花熱水器、瓦斯爐節一波出貨潮，油煙機新品開始放量，加上櫻花淨水器、其餘烘碗機與其他產品貢獻，法人預估廚電、衛電今年度營收年增率將在9%附近。

台灣整體廚房年總量約16~18萬套，其中櫻花市占率在 15~18%，銷售主要以專案為主、零售為輔。近年房市維持熱絡，櫻花整體廚房今年在建案市場簽約金額續增，零售市場也恢復成長，法人預估，整體廚房今年營收年增率可望逼近1成。

台灣櫻花以整體廚房與廚電產品透過建商通路，切入裝潢市場。挾著品牌知名度，提供一站式服務，營收也一路成長，法人預期，今年此部分營收仍將大幅成長，營運虧損將會持續縮減。

至於在櫻花中國方面，受到大陸地區內需仍處低迷的情形，法人預期，今年度櫻花中國營收恐將呈現衰退，不過，由於櫻花中國持續改善營運成本、優化產品組合，努力維持以往的獲利水準。