SiliconAuto 是由鴻海科技集團與全球領導車廠Stellantis於2023年合資成立的車用晶片設計公司，專注於設計和銷售先進的車用半導體產品，旨在為汽車產業提供全方位的晶片解決方案。SiliconAuto的使命是通過加速系統單晶片（SoC）的軟體開發，推動汽車技術的創新，並為客戶提供一個虛擬參考平台，便於他們對即將推出的先進駕駛輔助系統（ADAS）SoC進行早期評估和開發。

為實現這一目標，SiliconAuto採用了西門子PAVE360軟體，該軟體支援基於汽車標準的多客戶端、多重擬真度的虛擬開發環境。此環境將現有的開發工具和模型與虛擬 SoC 以及現實世界的輸入結合，使SiliconAuto能夠在硬體完成之前進行深入分析，支援早期的軟體開發，並提供關鍵指標，協助進行架構設計和決策。

SiliconAuto業務暨產品副總經理田永慶表示：「SiliconAuto致力於推動汽車產業的創新，此次與西門子的合作是我們實現這一目標的重要一步。透過採用PAVE360，我們不僅加速了開發流程，更為未來符合最高安全與性能標準的車輛鋪平了道路。」

西門子數位工業軟體混合與虛擬系統副總裁David Fritz也指出：「隨著電動車技術開發步伐的加快，OEM和供應商需要在硬體推出前驗證、仿真和疊代軟體功能。SiliconAuto選擇PAVE360作為其矽前軟體開發的首選環境，顯示了我們在協助汽車產業加快開發流程方面的領先地位。」

這項合作將使SiliconAuto能夠更高效地推進其車用半導體產品的開發，並為未來汽車技術的創新提供強有力的支持。隨著PAVE360的應用，SiliconAuto能夠在開發過程中提供更靈活且安全的解決方案，這對於汽車市場的未來競爭力至關重要。用戶帶來全新的數位體驗。