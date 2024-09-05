一名湯姓及張姓車手頭被控，與所屬詐騙集團機房電話手以「猜猜我是誰」詐騙被害人，車手被抓再派御用律師陳克譽利用陪偵機會洩密，不法所得約14萬多元。台北地檢署昨（4）日指揮中山分局兵分6路搜索湯男等5人住居所及陳的事務所，並約談陳男等4名被告到案說明。檢方複訊後，向法院聲押禁見陳男。

今下午4點30分許，陳克譽移送北檢複訊，有記者問他你缺錢嗎？另有記者問他是不是有什麼誤會、要不要說明解釋一下？他手上拿一瓶礦泉水，雙手被上銬，用藍色帽巾遮臉，全程均不發一語。

檢方調查，詐騙集團今年5、6月間成立，以「猜猜我是誰」模式詐騙被害人，拿到金錢之後會購買虛擬貨幣，變現後會請車手提領。車手若被抓，詐團將派御用律師陳克譽去陪偵，以了解案情，將洩漏偵查中秘密事項給予詐團上層。

據了解，全案經被害人報案偵辦，有3名被害人，犯罪金額約14萬多元。檢警從車手通聯紀錄，查到陳克譽在幫黃姓女車手辯護時涉嫌洩密。

檢察官昨（4）日指揮中山分局兵分6路搜索5名被告住居所及陳姓律師的事務所，並約談4名被告到案說明，全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。據了解，其中一名張姓被告昨天晚間到案後已發監執行。