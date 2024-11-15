民眾黨立委黃珊珊日前投書反對藍委翁曉玲版《憲法訴訟法》修正案，稱「不支持立法控制我國司法權的運作方式」。不過，民眾黨今（15）日一早開完黨團會議，並強調會自提修法版本並「團進團出」後；黃珊珊也發文表示，現在的憲訴法沒有最低法定人數、表決門檻太低，當然應該另外提出修改判決門檻的方式解決。

黃珊珊在臉書發文指出，憲法訴訟法最近引起討論，日前她接受法律雜誌邀稿，表達個人法律見解，同樣的，翁曉玲委員也投書表達個人見解，在自由民主的台灣社會，公共事務本就應該公開討論修法可能產生的影響，攸關重大公共政策，不該非黑即白。

黃珊珊說，黨主席柯文哲年初時就對外公開宣示，民眾黨不會讓政府停擺。民進黨執政無視國會監督、濫權獨斷，立法院當然強力監督，但是前提必須以國家與人民利益為主，如果影響到人民權益就必須謹慎面對。

黃珊珊指出，當代法律雜誌是專業法律雜誌，針對該議案法律學者專家意見也大不同，這就是台灣社會自由多元的價值，有心人卻故意扭曲製造對立。

黃珊珊強調，她不同意修正「總額」定義，太過簡化的修法，可能造成司法權運作困難。但現在的憲法訴訟法沒有最低法定人數以及表決門檻太低，造成少數大法官決定重大憲法判決的可能，「當然應該另外提出修改判決門檻的方式解決，所以我們也會提出修正版本」。

黃珊珊說，民眾黨有主體性，與其他政黨的關係，該合作時合作，該競爭時競爭，該對抗時對抗，將來經立院黨團討論形成共識後，自會團進團出，但修法牽一髮動全身，大家都應該謹慎面對。