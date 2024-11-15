內政部15日表示，尊嚴黨、台灣股票黨因連續4年未召開黨員大會，已於11月11日廢止備案，將在11月18日發布公告。

內政部指出，依照《政黨法》第27條規定，政黨連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會、連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉、備案後1年內未完成法人登記者，廢止其備案。

內政部指出，今年截至目前為止，已有14個政黨經內政部依法廢止備案，其中有12個政黨因未依法推薦候選人參加公職人員選舉被廢止備案，有2個政黨因連續4年未召開黨員大會被廢止備案。

強化全民防衛韌性防災能力 內政部擴增替代役召訓員額
新住民基本法公布 劉世芳：積極推動新住民發展署籌備處
墓仔埔人煙少 仍要花1500萬改善道路 嘉義縣議員吵翻了
#備案 #廢止 #4年 #內政部 #黨員
酷暑寒流下雨攏免驚 北市13間免費親子館親測全分析