前桃園市長鄭文燦涉華亞科土地開發弊案，被求處12年有期徒刑；民眾黨主席柯文哲涉京華城案，仍遭羈押禁見。至於柯文哲和鄭文燦誰比較慘？前立委郭正亮認為，鄭文燦會比柯文哲慘，因為他已經被求刑了，而且定讞的可能性蠻高的。而柯文哲貪污的部分，金流還是要再確認。

主持人錢怡君今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲和鄭文燦誰比較慘？郭正亮表示，鄭文燦當然比較慘。因為他已經被求刑了，而且定讞的可能性蠻高的，所有的污點證人都承認了。而柯文哲貪污的部分，金流還是要確認。至於是不是圖利？柯文哲在一審要去辯論。

另外，針對民眾黨的近況，郭正亮不禁表示，民眾黨蠻奇怪的，黨又不大，爭議一大堆，而且都是人身攻擊爭議，真的很糟糕。本來人就不多，集體領導就好了，現在爭誰當主席有意義嗎？

郭正亮點出，政治獻金案發展的過程當中，給人家的感覺就有兩個派系，有些人站在中間就不好講話，其實黃國昌算是站在中間。

主持人錢怡君追問，兩個派系指的是黃珊珊跟蔡壁如。郭正亮表示，當然，大家都知道，蔡壁如也有一些基層的人支持她，所以黃國昌當然會很尷尬，民眾黨好幾個立委都是站在中間。

★未經判決確定，應推定為無罪。