俄羅斯總統普丁15日應約與德國總理蕭茲通話，這是兩人2022年12月以來首次通話。雙方討論烏克蘭局勢、俄德雙邊關係、中東局勢等問題。普丁說，俄方從未拒絕通過政治和外交手段解決俄烏衝突，並對恢復談判持開放態度。外媒指出，烏克蘭總統澤倫斯基對於俄德通話相當不滿，指責通話打開了「潘朵拉的盒子」。

普丁在談到烏克蘭局勢時說，當前危機是北約長期奉行侵略政策的直接結果。普丁說，可能達成的協議應考慮俄羅斯在安全領域的利益，「基於新的領土現實」，最重要的是消除衝突根源。

談及俄德關係現狀，普丁認為，兩國關係在各方面都出現空前退化。他說，俄羅斯始終履行能源領域的條約和合約義務，如果德方感興趣，俄願開展互利合作。

雙方還討論了中東局勢。普丁介紹了俄方為緩和地區危機並尋求和平解決方案所做的努力。

德國聯邦政府發言人說，蕭茲在通話中要求俄烏進行談判，以實現公正和持久的和平。在與普丁通話前，蕭茲與澤倫斯基通了電話。

不過，蕭茲與普丁這通電話「惹怒」了澤倫斯基。英國天空新聞網指出，澤倫斯基當晚在演講中稱，蕭茲與普丁的這通電話打開了「潘朵拉的盒子」，破壞了孤立俄羅斯領袖的努力。他說，「現在可能會有其他對話、其他通話。會有很多交流。」

路透引述澤倫斯基辦公室一名消息人士的話稱，澤倫斯基事前已被告知德俄領袖通話，他還警告蕭茲不要致電普丁。