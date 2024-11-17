隨著年齡增長，身體細胞會逐漸受到自由基的損害，而導致老化，營養專家洪泰雄表示，透過補充富含氧化劑、高纖維、抗發炎與低GI飲食，可有效延緩衰老的速度，他更具體舉例抗老化3餐飲食，早餐可吃藍莓、午餐吃烤鮭魚、晚餐吃雞胸肉，點心則可來1小把堅果，長期下來有助身體保有活力與健康。

洪泰雄在臉書PO文指出，透過科學的飲食策略，可以有效延緩老化，以下是抗氧化食物與延緩老化的4個飲食祕訣。

■富含抗氧化劑的食物：抗氧化劑可以中和自由基，減少對細胞的氧化損傷，延緩老化進程，推薦食物有含維生素C的奇異果、橘子、草莓。含維生素A的紅蘿蔔、番茄、菠菜。含花青素的藍莓、黑莓、紫葡萄。含維生素E的杏仁、葵花籽、核桃。含Omega-3的亞麻籽、奇亞籽，飲品則推薦綠茶、黑巧克力、70%以上可可。

■低GI飲食穩定血糖：血糖波動過大會促進老化，低GI食物能穩定血糖，減少細胞壓力。推薦食物有全穀類的糙米、藜麥、燕麥。蛋白質類的魚肉、雞胸肉、豆類。與含有健康脂肪的酪梨、橄欖油、深海魚。

■高纖維飲食：腸道健康是抗老的重要環節，纖維可促進腸道蠕動，減少毒素累積，促進腸道健康，推薦食物有燕麥、五穀飯、秋葵、紅蘿蔔、甘藍菜、蘋果、香蕉、梨。

■控制發炎食物的攝取：慢性發炎會加速老化，減少促發炎食物能降低風險。建議避免吃高糖甜點、含糖飲料、高鹽、高脂加工食品、奶油、肥肉。

洪泰雄說，以上述原則，以下為抗老一日飲食範例，早餐燕麥牛奶搭配藍莓和亞麻籽。午餐烤鮭魚、蒸綠花椰菜、五穀飯。晚餐雞胸肉沙拉加橄欖油配紅藜飯；點心一小把堅果或1杯綠茶。