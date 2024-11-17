高鐵16日上午一列北上814列車發生亮刀事件，鐵路警察局掌握男子身分，今17日下午4時許，在南投逮捕一名年約50歲的陳姓男子，現人已帶往位在松山車站的台北分局偵查隊偵訊，後續將依恐嚇公眾罪移送法辦。

高鐵814次列車，昨日上午11時許停靠苗栗站時，有男乘客盤坐第10車廂出入口地面，劉姓女乘客認為男子影響出入即出言勸告，但男子不領情與其發生口角，隨後劉女只好跨越男子進入自由座內，但男子卻走向劉女對其咆哮、揮拳攻擊，致劉女右臉頰紅腫。

後續列車從板橋開往台北時，該名男子越想越不爽，從背包內拿出匕首，回頭再找劉女理論，過程中男子因情緒激動，在場民眾雖熱心協助勸他找位置坐下，但該男子卻將後背包甩至置物架上，接著持長約30公分的匕首，朝10車18D餐桌大力刺下，瘋狂舉動嚇壞其他乘客，立刻有人大喊：「有刀」。

鐵路警察公布受理報案時序，確認被害女子16日上午10點55分上車，雙方口角後，列車長11點37分到場，同時請求鐵路警察到場，當列車11時39分到場，鐵路警察11時41分到達第9車廂，同時間嫌犯已經抵達高鐵R13出口，鐵路警察緊接著間隔32秒後，也出現在現場，但嫌犯已經逃逸，立即展開追查。