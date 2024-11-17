楊姓男子在邱姓妻子的電腦發現10張妻子與林姓男子相擁、牽手、背面擁抱等親密合照，認妻子婚內出軌而怒告林男求償60萬元，但林男供稱不知邱女已婚，案經屏東地院審結後，法官認為現今社會離婚後仍同居者非少見，因此採信林男說詞，判楊男敗訴，全案可上訴。

判決書指出，去年12月間，楊男用妻子的電腦時，在雲端照片檔看見10張妻子與國小同學林男的親密照片，2人不是牽手、靠頭、相擁，就是背面擁抱，楊男見2人舉止曖昧，認為邱女婚內出軌，不僅在今年3月與邱女離婚，還怒告林男求償60萬元。

林男則供稱，他不知道邱女當時已婚，楊男也沒有證據證明他是否得知邱女的婚姻狀況，而且照片中2人的動作都是短暫的肢體接觸，並沒有逾越合理的社交範圍。

案經屏東地院審結後，法官認為現今社會同居不婚、離婚或離婚後仍同居者並非少見，林男確實很難得知邱女的婚姻狀況，因此即使林男沒有積極查證，也難認是他的過失，加上楊男確實無法提出其他事證證明、林男在與邱女拍這些照片時已知邱女的人妻身分，因此採信林男說詞，判楊男敗訴，但可上訴。