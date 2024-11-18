2016年股票上櫃公司群聯涉財報不實，當時擔任調查局調查官的楊肇忠，涉洩漏搜索訊息給股市作手，大量放空股票後炒股獲利，他另涉內線交易買賣長虹建設股票，最高法院認定他犯內線交易罪且犯罪所得只有1222元，輕判1年6月確定，他須入獄服刑。

楊肇忠在2016年6月6日擔任調查官時接獲指派支援專案，因而知悉長虹建設公司將於同年月8日遭調查官搜索，而此一重大消息至2016年6月6日已臻明確，他竟在6日股市開盤前，透過股市下單軟體，以每股60元之委託價，融券賣出長虹建設公司股票1仟股並成交。

楊男在當天再以每股58.5元之委託價，融資買進長虹建設公司股票1仟股並成交，依此當沖之內線交易方式獲利1,151元，而搜索行動之重大消息，於當天中午12時31分、12時54分，經媒體以即時新聞方式報導，因而公開。

另楊肇忠在2016年8月5日因支援專案，而在新竹縣調查站勤前會議上，得悉群聯電子公司將遭搜索，他竟因與鄧福鈞有私下往來之借貸情誼，在勤前會議將結束之際，透過Line接續傳送「不要碰IC設計」、「不要碰群聯」等。

楊男將檢調機關搜索之偵查消息予鄧福鈞(楊肇忠所犯公務員洩露國防以外之秘密消息罪被判處可易罰金之刑6月確定）鄧福鈞獲知後聯繫營業員，透過他人帳戶，分別融券賣出群聯電子公司股票合計170仟股。

台灣高等法院更二審認定，在金融市場進行股票交易與楊肇忠身為調查官之職權並無關連，其違法內線交易亦非執行搜索職務本身有何缺失，故內線交易之法律應非貪汙罪所稱之法令，縱有違反，亦不構成圖利罪，。

更二審斥責楊男破壞證券市場交易制度之資訊公開、公平性，影響一般投資人對證券市場公正性、健全性之信賴，惟其交易股票只有1張，犯罪所得僅有1222元，情節甚輕，且坦承犯行，且於偵查中即已主動繳交全部犯罪，判刑1年6月。鄧福鈞判刑1年8月，上訴後，最高法院駁回確定。

★未經判決確定，應推定為無罪。