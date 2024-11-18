前桃園市長鄭文燦涉嫌護航土地重劃案收賄500萬元，桃園地院今天（18日）開準備程序庭，4度開聲押庭最後1500萬元交保的某集團前高管88歲楊兆麟，遭控是行賄的決策者，但他開庭否認犯罪，稱只是股東，全推給同案被告，直到今（2024）年被調查才知有行賄，並數次強調身體惡劣，爆瘦10公斤，「我坐在這都有要休克的感覺！」

檢方起訴指出，楊兆麟和同企業前發言人侯水文、白手套廖俊松，涉嫌共同出資2000萬成立「鴻展公司」，在2017年以500萬元行賄時任桃園市長鄭文燦，力拚以自辦市地重劃方式，將華亞科技園區東側9.12公頃農地變更為產專區。

某集團前高管88歲楊兆麟坐著輪椅出庭。(蔡依珍攝)

桃檢主任檢察官呂象吾（左起）、公訴組檢察官邱健盛和承辦檢察官陳嘉義。(蔡依珍攝)

「我沒有犯罪！」被控是行賄案重要決策者的楊兆麟開庭否認不法，他說華亞園區1期成功後，很多廠商要求再擴充比鄰的土地，但9.12公頃太小無法開發成工業區或科技園區，集團不考慮，有地政專業背景、從事土地開發的廖俊松找上他想要推開發案，他決定出資1000萬元，由廖俊松擔任董事長、侯水文管理財務，自己並未在該公司擔任任何職位，「我不參與工作，何來決策？」

楊兆麟說，自己和侯水文在集團當重要主管，都很忙碌，開發工作都交由廖俊松全權處理，偶爾廖會打電話跟他報告進度，但他都只是聽且尊重，沒有表達意見，尤其財務更是完全不碰，大筆交易決策廖也不會告知他，「都是廖俊松跟侯水文商量的！」

楊兆麟也說他本來不認識鄭文燦，餐敘都是廖俊松安排的，2017年8月6日的餐敘他並未參加，22日晚的餐敘他本來也不想去，基於禮貌而參加，跟鄭文燦初次見面，餐桌上談的都是集團事宜，隻字未提開發案。

楊兆麟說，事後廖打電話跟他說要送禮，他基於商業往來認為是禮貌上的禮尚往來，畢竟集團還是要做好公關，偶爾送集團的產品當答謝很合理，完全不知道是要送錢給鄭文燦，強調廖事先並未告知，直到今年中被約談時才從調查站第一次聽聞。至於給鄭文燦的連任政治獻金則是選舉一向的習慣，畢竟集團在全台很多產業和園區，跟開發案完全無關。

楊兆麟更否認有對鄭文燦收錢不辦事感到不滿，強調他的人格和做事習慣絕不會講出這種話，進度都是廖和侯在掌握，他並不知情。

「我坐在這都有要休克的感覺！」楊兆麟陳述時，一開始以聽力不好為由，希望由律師代答、他補充，但遭控訴的內容多能自己清楚解釋，他數度夾雜強調自己身體非常虛弱，有兩腫瘤，質子放射治療破壞泌尿系統，經常尿失禁和嚴重貧血，頭昏昏沉沉，癌症轉移肺部只能化療，對他傷害非常大，最大後遺症就是肌肉完全流失，從68公斤爆瘦到58公斤，醫師都限制他的行動，身體情況惡劣。

楊兆麟原定11月12日和18日開2場準備程序庭，但楊12日時具狀請假，今日以近2小時的時間一次開完，法官也要求律師將楊兆麟的身體情況和醫囑詳述，以利後續庭期安排。

★未經判決確定，應推定為無罪。