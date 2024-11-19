全台失智症人口逐漸上升，台灣失智症協會今日（19）透露，近日我國審查通過1款阿茲海默症新藥，能直接改善病程，延緩阿茲海默症患者約5～7個月的退化病程。衛福部政務次長呂建德回應，新藥通過對於失智症治療是很大的突破，未來將爭取納入健保給付。

衛福部及台灣失智症協會今日（19）辦理失智症防治照護政策綱領成果發表會，台灣失智症協會理事長徐文俊接受媒體聯訪表示，美國2023年起陸續通過3款阿茲海默症新藥，而原本台灣預計明年才會審查通過新藥，沒想到這2天提前傳出好消息。

徐文俊說明，過去失智症藥物都只針對症狀治療，僅能改善症狀本身，如透過乙烯膽鹼酶抑制劑增加記憶力及認知功能，概念如同頭痛吃止痛藥。不過，此款新藥將能實際改善病程，透過移除類澱粉蛋白沈積問題，延緩阿茲海默症患者約5到7個月的退化病程，甚至能完全停止病程。

徐文俊解釋，此類藥物適用患者，必須先確診阿茲海默症，且其嚴重程度範圍在輕度認知障礙到輕度失智，失智症太嚴重或沒有症狀者不建議使用。不過他提醒，藥物還是有副作用可能，基本上包括水腫，嚴重可能出血，使用上仍要小心。

徐文俊說明，人類大腦中有ApoE基因，會增加阿茲海默症機率，其中以第四型APOE（APOE 4基因）副作用較嚴重，因此目前台灣通過新藥，將同型合子第四型APOE基因患者排除。

徐文俊表示，未來要使用新藥，患者要先做腦脊髓液的檢查，或做類澱粉的正子攝影，看有沒有這類澱粉胜肽在裡面、是否確診阿茲海默症，再來評估失智症症狀及嚴重程度；接著就是要進行基因檢測，看是否有ApoE 4基因。

徐文俊強調，目前新藥仍須自費，一年藥物約70萬，類澱粉檢查則大約7到8萬元。不過新藥在台灣通過對失智症治療帶來新局面，「阿茲海默症不再是絕症」。他提醒，民眾應多多了解失智症，當發現自己可能有輕度認知障礙時，如忘東忘西、沒辦法做重大決策、影響職場表現，能及早發現，並接受檢查和了解治療選擇。

徐文俊坦言，等了20年之久，終於等到新藥在台灣通過，「期待很深」，台灣輕度認知障礙病人多，且失智症裡面約有6成為阿茲海默症，估計新藥物將有眾多患者受惠。衛福部政務次長呂建德今日表示，新藥通過對於失智症治療是個很大的突破，未來會持續與健保署爭取，將新藥納入健保給付。