勞動部所轄的勞動力發展署北分署涉及職場霸凌，導致員工輕生，勞動部部長何佩珊19日表示，參考調查報告的結論，調離分署長一職並降調為非主管職，並且將發展署署長、分署長、副分署長及資訊室主任一併送至考績會議處，勞動部也將追頒該名死者勞動獎章，爭取認定為因公傷亡撫卹補償。

勞動部部長何佩珊（右）19日表示，參考調查報告的結論，調離分署長一職並降調為非主管職。勞動部政務次長許傳盛（左）及何佩珊鞠躬。（林良齊攝）

何佩珊表示，雖然謝分署長管理方式雖非同仁離開的直接原因，但仍須為此負機關首長的行政責任，即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職；謝分署長的管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受，也導致一級主管不敢反映意見，下情無法上達，這部分將依公務人員考績法規定議處。

何佩珊說，勞動力發展署蔡孟良署長表達，身為主管無法確保同仁安全，且疏於指揮之責，嚴重影響機關聲譽，自請最嚴厲處分，勞動部會將蔡孟良署長一併送考績會議處；北分署同仁的離開，主要是因為單獨從事資訊工作量過於龐大及壓力太大，又缺乏足夠資源協助，勞動部將追頒授予勞動獎章，並為他向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償。同時，責令北分署所有資訊標案均暫時停止，重新評估研議其合理性，並同步檢討相關資訊人力配置。

分署長霸凌同事成立「拔官降調」，勞動部長：情緒控管的確不當 。（ ‪@ChinaTimes‬）

何佩珊指出，針對北分署同仁可能產生創傷壓力症候群，立即啟動專案心理諮商服務計畫，並請衛福部提供專業協助。同時，也要求人事處需提供北分署同仁，可透過線上即時專業諮詢師服務，以紓解及調適身心，並撫平悲傷。

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