中年發福，是很多人面臨的處境。減重醫師蔡明劼表示，人年過40歲後，肌肉量每年衰退約1%，10年就衰退10%，這些多出來空間往往是由脂肪來填補，但若積極運動，有助維持身體肌肉量與基礎代謝率，不致於一吃就胖。

蔡明劼在臉書「蔡明劼醫師 健康。瘦身」PO文指出，很多人減肥會到一個問題，就是為什麼辛苦節食半天，瘦下一點點，一吃就馬上胖回去了？其實這個問題早有答案，只是能不能接受事實而已。

蔡明劼表示，一般來說人體在40歲後，肌肉量每年衰退大約1%，10年就衰退10%，這些多出來空間往往是由脂肪來填補，但是在積極運動的狀況下，即使到了70歲，還是有機會可以維持接近40歲的肌肉量。

蔡明劼表示，節食減肥可以讓人變瘦，但無法讓人變強壯，肌肉量不足容易導致人體的基礎代謝率差，缺乏運動會讓人一整天的耗能極少，可想而知，這種情況下，當然一吃就胖，想要扭轉不斷節食又復胖的命運，早點開始運動才是王道。