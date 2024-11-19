為落實環境保護、社會責任及公司治理，旺旺中時媒體集團與臺北市政府等單位，共同舉辦首都高峰ESG論壇，邀請產官學專家針對淨零宜居進行專題分享，打造永續城市。

旺旺中時媒體集團與臺北市政府等單位，共同舉辦首都高峰ESG論壇。（中時新聞網攝）

中國時報副社長暨總經理王儒哲表示，我國目標是在2025年達到淨零碳排，因此旺旺中時媒體集團會結合各地方政府，以淨零碳排及ESG議題，持續和各大企業共同探討。

臺北市副市長張溫德則表示，臺北市政府已經在永續的目標之下，推出了4帖良藥，包含城市的降溫、交通運輸減碳、加強城市韌性的基礎設施，以及與市民有關的淨零新生活。

臺北市副市長張溫德表示，臺北市政府推出了4帖良藥，包含城市的降溫、交通運輸減碳、加強城市韌性的基礎設施。（中時新聞網攝）

富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚指出，碳權議題已經進入到排碳有價時代。以投資角度來看，建議採取2個策略來掌握綠色商機，分別是全球化佈局及從源頭開始減碳，因此相對看好的投資標的，像是工業類股、原物料類股、AI科技，以及重視綠色電力的公司，再搭配長期投資，可以在未來全球持續進行轉型的趨勢下成為贏家。

富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚指出，碳權議題已經進入到排碳有價時代。（中時新聞網攝）

隨著永續議題的發散，民眾的消費行為也深受影響。商業發展研究院副院長張皇珍表示，現在的產品設計若沒有符合循環經濟、綠色設計或是節能減碳，所謂的淨零核心標準的話，事實上也會降低消費者的選購意願。

商業發展研究院副院長張皇珍表示，現在的產品設計若沒有符合淨零核心的標準，也會降低消費者的選購意願。（中時新聞網攝）

在全世界淨零碳排的趨勢下，透過淨零巨擘齊聚，展開深度對話，齊心再創永續共融。