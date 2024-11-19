百萬YouTuber滴妹（都冠伶）過去與哥哥阿滴以英文教學影片走紅，因活潑個性及甜美外型受到粉絲喜愛，2020年她創業成立手搖飲品牌，經營4年展店15間，光去（2023）年營收就高達1.8億，相當驚人。不過她18日卻自爆健康亮紅燈，不僅體重急速上升，睡覺時還會盜汗、燥熱，坦言心情非常沮喪。

滴妹18日發文透露，今年初就開始懷疑自己是否荷爾蒙分泌出問題，「因為短時間內，體重急速地往上升，晚上睡覺時竟然還開始盜汗/燥熱，加上原本就有嚴重的睡眠問題」，導致整個人的皮膚、體態及精神狀況都變得不佳，令她感到非常失落沮喪。

滴妹的生活與事業都相當忙碌。（圖／IG@crown_du）

後來她尋求專業醫師協助，才發現自己因為創業、愛喝含糖飲料，累積了嚴重身體問題，包含壓力荷爾蒙、腸道、對很多食物有慢性過敏，同時也得知本身消化功能就不足，「不僅讓我的腸胃沒有辦法好好的分解蛋白質，還間接導致睡眠品質不好、情緒不穩」，因此她前段時間都透過飲食控制來改善。

滴妹強調，現在一切已恢復正常，不僅身體發炎頻率和嚴重程度都大幅下降，身體對貓毛的過敏反應也不再那麼明顯，讓她可以無憂無慮地與愛貓玩耍，就連近期大家看到她都會忍不住大讚「我的氣色看起來很好」，並曬出淡妝通勤照以證明身體狀況好轉，顯見她很滿意現在的樣子。

滴妹曬照曝近況。（圖／IG@crown_du）

滴妹不論生活或事業都相當認真，尤其愛吃甜食的她，面對手搖飲副業格外嚴格，任何新品開發、活動宣傳都親自與夥伴一同奮鬥。至於自己擔任老闆娘的秘訣，她先前也大方揭露5項工作要點，分別為規劃品牌、保持良好的體力、尋找靈感、保持身體健康、精神抖擻，看來她對於創業已有豐富心得。