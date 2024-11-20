45歲曾先生日前因胸悶到亞大醫院門診候診時突然昏倒失去意識，院內發現後醫護立即啟動救治，CPR後啟動「葉克膜」，隨即推入心導管室，在動脈阻塞處置放支架，短短2小時內成功搶回生命，過程驚心動魄，患者術後恢復意識，痛下決心戒菸戒酒，還說，「這條命是大家努力搶救回來的，一定會珍惜好好活下去」！

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄透過心導管手術成功置放支架，總算將患者救回一命（情境圖）。（亞大醫院提供／馮惠宜台中傳真）

亞洲大學附屬醫院內科部長、心臟內科主任王宇澄表示，患者菸齡長達20年以上，日前因走路或夜間休息時，偶爾出現胸悶、心口壓迫症狀，疼痛範圍還延伸至下巴與背部，因此曾到鄰近醫院就醫，但並未查出明顯心臟異常，直到最近症狀依然沒有改善，才到院就診並安排相關檢查。

患者經過搶救治療後，成功打通血管。（亞大醫院提供／馮惠宜台中傳真）

就在患者在門診候診時，突然昏倒喪失意識，旁人發現後立即呼叫醫護人員，緊鄰的心臟內科醫師張育晟及急診室護理師迅速介入協助，當場實施心肺復甦術，熱心民眾也加入搶救行列，但患者因心室顫動導致心跳停止，於是把握黃金時間立即轉送急診室，利用電擊去顫操作5次後患者才恢復微弱心跳。

由於患者血壓仍不穩定，為穩定血液循環，心臟外科醫師黃俊晟緊急裝置葉克膜維生，之後再轉入心導管室，由王宇澄執行導管檢查，赫然發現患者左前降支冠狀動脈阻塞高達99％，「有如公路斷崖」，屬於極為致命的血管病變，評估後迅速施行冠狀動脈支架置入術，順利打通血管，恢復血流通暢，2小時內成功續命。

所幸術後患者送回加護病房觀察，經過多日治療後，意識清醒並逐漸恢復正常生活功能，但術後仍建議執行心肺復健訓練，並持續服用心臟病用藥以穩定且逐步改善病情。王宇澄提醒，心血管疾病的康復需長期監測，患者務必戒菸、控制血壓、血糖及血脂，避免再次發作。

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