45歲曾先生日前因胸悶到亞大醫院門診候診時突然昏倒失去意識，院內發現後醫護立即啟動救治，CPR後啟動「葉克膜」，隨即推入心導管室，在動脈阻塞處置放支架，短短2小時內成功搶回生命，過程驚心動魄，患者術後恢復意識，痛下決心戒菸戒酒，還說，「這條命是大家努力搶救回來的，一定會珍惜好好活下去」！
亞洲大學附屬醫院內科部長、心臟內科主任王宇澄表示，患者菸齡長達20年以上，日前因走路或夜間休息時，偶爾出現胸悶、心口壓迫症狀，疼痛範圍還延伸至下巴與背部，因此曾到鄰近醫院就醫，但並未查出明顯心臟異常，直到最近症狀依然沒有改善，才到院就診並安排相關檢查。
就在患者在門診候診時，突然昏倒喪失意識，旁人發現後立即呼叫醫護人員，緊鄰的心臟內科醫師張育晟及急診室護理師迅速介入協助，當場實施心肺復甦術，熱心民眾也加入搶救行列，但患者因心室顫動導致心跳停止，於是把握黃金時間立即轉送急診室，利用電擊去顫操作5次後患者才恢復微弱心跳。
由於患者血壓仍不穩定，為穩定血液循環，心臟外科醫師黃俊晟緊急裝置葉克膜維生，之後再轉入心導管室，由王宇澄執行導管檢查，赫然發現患者左前降支冠狀動脈阻塞高達99％，「有如公路斷崖」，屬於極為致命的血管病變，評估後迅速施行冠狀動脈支架置入術，順利打通血管，恢復血流通暢，2小時內成功續命。
所幸術後患者送回加護病房觀察，經過多日治療後，意識清醒並逐漸恢復正常生活功能，但術後仍建議執行心肺復健訓練，並持續服用心臟病用藥以穩定且逐步改善病情。王宇澄提醒，心血管疾病的康復需長期監測，患者務必戒菸、控制血壓、血糖及血脂，避免再次發作。
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