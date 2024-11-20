勞動部勞發署員工輕生案，監察院表示，多位監委表示關切，依監察法規定正進行「函詢」，請勞動部將相關事證、行政調查報告移交監察院處理。國民黨主席朱立倫痛批，民進黨高官常把基層勞工與公務員當成最容易欺負的一塊，他等著看監察院要怎麼樣處理，如果再官官相護，監察院存在的必要性、可行性，就值得存疑了。

朱立倫今在中常會指出，不管是公務員或基層勞工，都要受到尊重與公平待遇，主管勞工權益的勞動部，竟然發生基層勞工被嚴重霸凌，且不幸有同仁往生，昨天一群高官開記者會還說，分署長有咆嘯、貶抑、怒吼，但因出發點與目的良善，無法證明是霸凌，「請問民進黨、卓榮泰院長、賴清德總統，你們可以接受嗎？」

朱立倫認為，民進黨的高官把基層勞工、公務員當成最容易欺負的一塊，如今這麼明顯的霸凌案件，竟然高官們的結論是無法證明是霸凌，質疑送監察院，因為陳菊、許銘春還有高官，都是出身部長室，他等著看監察院對這起霸凌事件如何處理，若再官官相護，證明監察院存在的必要性跟可行性值得存疑。

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