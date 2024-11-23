自北分署基層員工遭霸凌輕生後，多個部會有如去年「MeToo事件」一樣，各大公務機關紛紛傳出霸凌事件，如今國發會也傳出女處長霸凌下屬事件，不僅傳訊威脅「我要殺了你」，還遭控性騷男下屬。

國發會多名員工集體陳情，投訴綜規處長張惠娟長期霸凌下屬，言語侮辱、造謠抹黑。根據《聯合新聞網》報導，張甚至在群組中放話「我會殺了你」，更有人指控張惠娟不時就碰觸男性員工，大讚身材不錯。不僅如此，自稱性平專家的張惠娟，卻多次刁難已婚婦女，暗示不要懷孕，對穿著亮麗的女員工，還會特別約談羞辱。

對此國發會發布新聞稿，表示未接獲投訴，但已依行政院指示，根據 「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」立即啟動相關調查處理，一周內交出報告；張惠娟則回應一切都是子虛烏有，希望盡快調查還她清白。

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