曾經獲選台灣百大青農的劉姓青農，2023年執行國家發展委員會的轉型補助計畫時，在人力運作表上冒簽2名員工的簽名，台北地方法院考量他認罪，依偽造私文書罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，判決確定之日起1年內，向公庫支付6萬元，並接受法治教育課程4場次。

劉在2023年與國家發展委員會簽訂補助契約書，由國家發展委員會補助款項，由他執行前開轉型計畫，並製作期中報告、期末報告與國家發展委員會進行審查，但他未經楊、李民眾同意在人力運用表簽署欄簽立署押1枚，持之向國家發展委員會進行審查，損害楊、李權益及國家發展委員會審查之正確性。

台北地院一審將劉判刑3月，他提上訴後，北院二審審酌劉因一時失慮，致涉本案犯行，固非可取，惟念劉始終坦承犯行，應有悔意，且經此偵審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕而無再犯之虞，故認其所宣告之刑以暫不執行為適當，緩刑2年。