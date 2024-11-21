宇隆今年第三季合併營收為9.64億元，年增7％；營業毛利率37.86％，年增1.53個百分點；稅後淨利率19.34％，年增2.16個百分點；歸屬於母公司業主淨利為1.87億元，年增20％，每股盈餘達3.11元，單季營收及獲利再創歷史新高；前三季累計合併營收達27.69億元，年增12％，歸屬於母公司業主淨利為5.17億元，年增33％，每股盈餘8.60元，今年全年有望繼2022年後再賺進一個資本額。

今年前三季產品銷售分布方面，汽車產品占比70％，自行車及其他產品占比14％，工業應用類產品占比6％，醫療類產品占比9％。營收銷售結構來看，2023年車用恢復到正常水準，今年前三季維持在7成，仍是宇隆營收主力；其中，氫燃料電池應用零件已在中國正式供貨，並與歐洲客戶開發氫燃料電池零組件，產能也逐步開出。

自行車業務在客戶陸續去化庫存後，終端需求回溫，擺脫前兩年的谷底，今年前三季占比相較去年全年的10％，今年進一步提高到14％，預期今年全年營收貢獻有望來到疫後新高。

醫療器材方面，產品持續送樣驗證階段，前三季占比雖然與去年相同，但營收絕對金額成長。台灣廠目前積極建置醫療生產線，2025年小量交貨，未來三年營收比重逐年攀升。

今年空運在AI伺服器帶動價格居高不下，顯示伺服器產業景氣的熱絡，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，2025年貢獻將放大；另外，宇隆生產自有品牌TUF ONE行星減速器將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，在全球關注的兩大產業上持續取得商機。

展望2025年，宇隆積極跨領域佈局將產生綜效，再加上今年台中新廠落成啟用，各項產品開發設施更趨完善，有利提供客戶更多的產能利用空間及提速本身研發動能，2025年將火力全開，再創公司下一波成長高峰。