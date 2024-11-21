勞動力發展署北基宜花金馬分署，公務員遭到分署長謝宜容長期職場霸凌輕生死亡事件，卻傳出當時已經明顯死亡，卻因高層指示「貨梯只是長官使用」而未使用擔架，改用輪椅將遺體用做坐勢的方式從客梯送下。對此，衛福部部長邱泰源表示，非常不適當，應給往生者最大的尊著。至於衛福部轄下疾管署也傳出霸凌事件，他表示，「一定勿枉勿縱」，一周內完成調查。

外傳將吳男的遺體用輪椅運送下樓，新北市消防局強調，由於電梯空間相當狹小，才會採用「椅式擔架」做搬運的動作。對此，邱泰源表示，次舉相當不適當，應給往生者最大的尊重。

另外，疾管署也傳出霸凌事件，有網友在網路爆料，疾管署整備組組長對同事咆哮、摔公文，辱罵「你是豬嗎？」組內同仁紛紛辭職。疾管署表示，整備組調職及辭職率確實高達37％，是全署最高，疾管署將依行政院卓院長指示，一周內完成調查。

邱泰源表示，現在全國都很關心霸凌問題，已經要求疾管署從原本兩個月，縮短至一周內，必須提出完整調查，他並強調，報告過程一定勿縱勿往，一周內提出正確報告。

勞動部所轄的發展署北分署涉嫌職場霸凌，引發外界關注，網友apo80bk7於11月15日threads貼文爆料，疾管署也有一名「土皇帝」，從111年8月任職至今，兩年內調離人員就有三到四成，還會刻意壓人長達六個月以上不讓調職，而調職後的空缺，多數補不到人。

該網友表示，這名土皇帝個性缺乏耐心，每天緊逼進度，要創新、要亮點，如果催促急著上限的的亮點政策出包，還會推卸責任要底下的人背鍋，開會前還會要求吃某家便當，看到後又嫌棄吃膩了，讓同仁誠惶誠恐。

疾管署副署長羅一鈞表示，整備組預算員額為35人，去年五月迄今平調其他單位6人、調其他機關6人、辭職1人，調職或辭職共13人，達37％，遠高於全署平均12％，離職率全署最高，與新冠指揮中心解編後，負責重大業務收尾作業，包括徵用口罩及快篩試劑帳務結算、違反徵用規定廠商裁罰及後續訴訟等有關。