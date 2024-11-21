衛福部繼疾管署傳出有「土皇帝」，疾管署整備組組長對同事咆哮、摔公文，辱罵你是豬嗎？今天甚至傳出開會罵人音檔，對同仁錯誤顯得情緒激動。疾管署署長莊人祥承諾，下周四（28日）完成調查，並於同日召開考績會，討論懲處。

立法院社會福利及衛生環境委員今天進行114年度預算編列報告。衛福部部長邱泰源列席報告，立委邱震軍質詢時公布一段錄音，為傳出也霸凌員工的疾管署整備組組長對同事咆哮開會過程。

錄音檔內容可知，女組長咄咄逼人問「怎麼帶同仁的，聽不懂嗎？我講的話妳聽不懂嗎？不清楚嗎？那為什麼要改？妳為什麼要改我的指令？」

遭謾罵的疾管署同仁說，「它其實已經有，它原本就已經…」，組長不等同仁把話說完接著罵「妳寫的可以嗎？妳有這個時間嗎？我會這樣做我是神經病嗎？妳沒有去開幾組的會，妳怎麼判，做指令？下次我不要跟妳們開會了，什麼意思？妳在改什麼改？」

遭謾罵的疾管署同仁再次開口向組長解釋，「兩個都會有在討論，其實是……」，話才說到一半，組長接著罵「我不要兩個討論，兩個和尚沒水喝，妳給我弄出這個來，就是沒水喝的版本啊」。

藍營陳菁徽表示，自己收到一封來自疾管署員工的陳情信函，陳情指出，疾管署所有同仁挺過新冠，守護全國人民的生命，誰來守護我們的生命？不只這個組長，而是整個整備組上行下效酷吏整備組組長底下科長、簡技霸凌壓榨同仁，逼得大家退休、離職、請育嬰假暫逃。「是不是在林森南路辦公室那一棟大樓要發現有人吊死，才能引起政府重視公務職場霸凌？」

疾管署署長莊人祥表示，已經成立調查小組，會延攬外部委員匿名調查，兩名外部人員其中一名有法律背景。疾管署將於下周四完成調查出報告，當天會舉行考績會。

另外，立委陳昭姿今天表示，也收到爆料，衛福部又有一名年輕優秀的「空降」司長，常表現出藍綠通吃，背景高不可攀，卻霸凌所屬的無良長官，在司內儼然土皇帝高高在上，要求衛福部一定要徹查。

疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署今天也已經看到網友在Threads貼出的錄音檔，會提供專案小組列入調查參考。而昨日諮詢兩位外部專家後，已設計完成問卷，今起就會以網路進行匿名問卷調查，希望能讓相關同仁用安心、維護隱私的方式網路匿名填寫回復，再視回復結果針對願意具名的同仁安排由外部專家訪談。

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