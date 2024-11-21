年終獎金開牌，104人力銀行調查顯示，今年99.5％企業預期會發年終獎金，平均發放1.12個月，僅較去年略增0.04個月，約多1.2天薪資。

104人力銀行表示，今年預估經濟成長率3.9％，優於去年，但產業冷暖不同，科技業熱、製造業冷，整體企業發放月數並未大幅提升，回看近10年預估當年度發放狀況，也僅在中段班。

值得注意的是，此調查未反映今年獲利豐厚的航運業，包括航空、海運業，業界預期許多航運業年終獎金動輒10個月起跳。已開獎的台灣虎航（6757）宣布今年年「中」獎金，包括3個月基本薪、定額獎金2萬元，以平均薪資約5、6萬元，約當年中獎金17萬～20萬元以上先落袋，總計年終獎金可望高於去年的10.8個月，12個月起跳。

陽明海運（2609）加薪、年終獎金率先開牌，董事會通過明年比照公務人員加薪3％；春節除了固定一個月獎金，傳出將發放年終獎金12個月。

觀察各產業年終發放狀況，104人力銀行調查指出，金融業1.88個月、13連霸，電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。

表現落後的產業，住宿餐飲業因物價上漲成本增，發放規模難提升僅「0.69個月最低」，教育服務業0.87個月、醫療服務業0.99個月，多為中小型企業能提供經濟性福利較難與大型企業競爭，平均發放規模不到一個月。