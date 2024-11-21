女星林千又曾與男星納豆交往打開知名度，感情維持1年多就告吹，兩人分手後，近年她淡出演藝圈，轉戰電商和精品代購。昨（20日）林千又曬出鑽戒宣布被求婚的好消息，今（21日）還大方公開鑽戒、項鍊、手鍊等整套飾品價格，數字震驚大批網友。

林千又感情世界豐富，與納豆分手後，今年2月又因指控富商男友施暴，感情生活再度登上新聞版面。如今她正式公開喜訊宣布要嫁了，21日林千又曬出與鑽戒的合照，透露手上的求婚鑽戒要價230萬，表示相當滿意，同時也有點後悔沒有做美甲：「誰知道鑽石這麼好看啦，早知道就做指甲了，因為平常都要用包包就習慣沒有美甲。鑽石真的有神奇的魔力，這顆HAPPY WINSTON要230萬。」

林千又公開求婚鑽戒價格。（圖／翻攝自 林千又IG）

林千又公開求婚行頭，鑽戒、項鍊、手鍊的價格。（圖／翻攝自 林千又IG）

此外，林千又還加碼公開脖子上1克拉的圓鑽項鍊，天然鑽石證和GIA分別要價16萬8千、25萬8千元；10分全鑽手鍊則是20萬8千元，一身求婚行頭加起來要加高達293萬4千元，幾乎是一間房子的頭期款，震驚大批網友。

20日林千又公開與未婚夫放閃合照宣布被求婚成功，感動告白：「謝謝他讓我找到平靜的港口，他治癒了我的全部。」表示對方很尊重、疼愛她，也給了她很多自由。畫面中林千又無名指戴著1.5克拉鑽石戒指，甜蜜擁抱未婚夫甜喊：「I said YESSSSSSSSSSSSS！」畫面充滿粉紅泡泡。