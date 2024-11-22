過去塑膠垃圾無法自然分解，常流入海洋或被野生動物吞入腹中，造成生態浩劫。根據統計，若塑膠汙染問題不採取行動解決，塑膠廢棄物將在2050年恐達到1.21億噸，因此全球塑膠公約最後一輪談判將於11月25日在南韓釜山舉行，近期更有科學家宣布找到可被海水快速降解的新生物塑膠。

每年有數百萬噸的塑膠垃圾流入海洋，因此伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）的研究人員發現一種名為「二醋酸纖維素」（CDA）製成的生物塑膠泡沫。它是由纖維素製成，是一種大多存在於植物細胞壁中的天然聚合物，過去常被運用於太陽鏡框、香菸濾嘴、膠片等物品中，不僅擁有塑膠的優點，放在土壤、淡水和海水等自然環境中，甚至比固體CDA的降解速度還快15倍。

伍德霍爾海洋研究所的研究人員將聚丙烯（PP）、聚羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸（PLA）、保麗龍、牛皮紙和泡沫CDA所製成的吸管，一同放入模擬海水的生態箱中進行測試，經過9個月的時間，CDA泡沫損失了原始質量的65-70%，分解的速度甚至比普通紙張還更快。

隨著泡沫CDA的試驗成功，伍茲霍爾海洋研究所的研究作者Collin Ward便與生物塑膠製造公司Eastman合作，推出一種可生物降解和可堆肥的生鮮托盤，以取代常用於包裝肉品的保麗龍托盤。

針對這項發明，Collin Ward自豪的表示，成功設計出這種新材料，不僅能夠滿足消費者的需求，也能夠有效減少塑膠汙染所帶來的負面影響。