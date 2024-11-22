有民眾在台南市南區一家知名連鎖早餐店外帶三明治、紅茶在路上當早餐，不料紅茶快喝完竟然發現杯內有蠟筆、夾子等異物，內側也被蠟筆畫出一道道痕跡，讓他覺得不舒服想吐。經上網揭露此事後，不僅引發網友熱議，店家得知也緊急道歉，並將提供適當補償。

許多學生或上班族都習慣在早餐店外帶早餐路上吃，1名網友21日在Threads（脆）發文，指他習慣在台南市一家連鎖早餐店購買早餐，但每天都在喝的紅茶，今天喝到快要見底時，竟然發現有隻藍色短蠟筆及銀色小夾子，紙杯內側也被蠟筆畫出一條條雜亂的藍色痕跡，瞬間「真的要瘋掉了」，還表示心理很不舒服，一想到就想吐。

大批網友看了也紛紛留言說，「太瞎了，這都沒發現？」、「好噁心」、「真的有點離譜！」、「蠟筆有毒吧！」、「誇張到爆，是不是不想開店了？」、「上次還有人PO別間有美工刀的」、「現在杯子都不能用塑膠杯，真的都不知道裡面有什麼」；也有網友建議，「保留證據跟當地衛生局反應」、「以後喝飲料前都要搖一搖看有沒有東西」。

有網友推測杯中異物出現的原因認為，「看杯壁還有畫到痕跡，這杯應該是裝蠟筆的，被拿去裝紅茶」、「這看起來就像是有用杯子裝文具類，就不知道是放錯還是拿錯」、「個人猜測是因為忙，於是隨手一拿，好死不死拿到放筆跟小夾子的杯子拿去裝紅茶，根本沒看杯子裡的東西，下意識裝了就出去了」。

店家發現後也緊急留言回應說，「我們已立即展開內部調查，經查證是員工製餐流程不當以致疏忽造成，為表示歉意，我們會與您直接聯繫，了解更多細節並提供適當的補償。」