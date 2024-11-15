品牌廠華碩在台銷售業績盤踞21年的市場之冠，ASUS VIP會員數目前並已突破600萬。華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，華碩致力以創新優質會員服務來回饋用戶，今年除了加碼會員權益外，更推出了「完美守護」計畫，讓消費者購買華碩的筆電、桌機等家用PC產品，能享有優於他牌的福利與保障。時值年末，加入ASUS VIP、累積消費點數，再搭配歲末優惠方案更划算。

華碩於今（2024）年針對旗下筆電、桌機及AiO一體機等家用PC產品，推出全新「完美守護」計畫，包含「完美保固」、「失竊守護」和「保證回購」三大服務。其中，業界首創的「失竊守護」，為在台灣市場購機的ASUS VIP會員，提供首年所購產品遭竊盜、搶奪或強盜的補貼方案。

所購之家用PC產品除為在台購買，且購機後2個月內、於官網完成註冊，若一年內失竊，持受(處)理案件證明單，即可由華碩補貼用戶，依原購機價提供最高80％的再購優惠，替用戶大大減輕負擔。

此外，「完美保固」提供首年一次全機種意外人損，由華碩負擔80％的維修費用，另透過與旗下子公司翔碩科技（JOGEEK）合作推出的筆電產品「保證回購」，亦皆受到廣大迴響。

華碩「完美守護」上線的這半年以來，已有超過300名ASUS VIP用戶受惠於其中的「完美保固」方案，華碩也為每位用戶平均省下12,400元維修費。

華碩獨家的「失竊守護」，也已協助一名僅購入華碩筆電2個月，就遭人打破車窗偷走新機的高雄保險經紀人客戶，獲得超過2萬元的再購機補貼，重新購買華碩最新AI筆電ASUS Vivobook S 14 OLED。

為回饋用戶力挺華碩產品，華碩也全面升級ASUS VIP會員權益。針對首次加入會員，即贈華碩官方商城NT$1,500商品優惠券，會員於生日月最高可獲NT$300購物金，同時會員點數效期並從1年延長至2年。產品註冊後即得禮享回饋點數，點數可於華碩官方商城折抵最高20％消費金額，或兌換華碩皇家俱樂部尊榮服務（包括產品清潔保養、主機延長保固、電池延長保固等服務抵用金），及各式吃喝玩樂即享券。另針對電競玩家，華碩也推薦加入專屬ROG護照會員，不僅購機享雙倍點數，還能優先參加每年的ROG VIP DAY等線下同歡活動。