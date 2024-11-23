儘管明年鋼市趨向樂觀，川普當選美國總統卻將為鋼鐵產業發展埋下變數。眼看未來鋼市將受劇烈衝擊，台灣鋼鐵龍頭中鋼的轉型迫在眉睫。

「Run, don't walk!」（跑起來，不要用走的）兩個月前剛接任中鋼董事長的黃建智，接受本刊專訪時，引用輝達創辦人黃仁勳的「金句」，不只要求同仁「跑起來」，而且要「Run fast」（跑得更快）。因為在他眼中，衝擊鋼市的兩波海嘯即將來襲。

黃建智所指的第一波海嘯，是中國鋼鐵產量連續多年處在供過於求狀態，鋼材、半成品快速失序外溢至國際市場，在今年10億噸產量中，就有一億噸拿來出口。由於中國房地產不振，加上「鐵公基」工程建設需求已經過了全盛期，他預估，未來中國每年會有兩億到三億噸產量待消化。對此，中鋼已正式對財政部申請提告中國熱軋反傾銷，期待以立案課稅因應，預期明年第一季有結果。

而第二波海嘯，則是東南亞新增產能帶來的威脅。依據東南亞鋼鐵協會統計，2026年東南亞將新增7600萬噸鋼鐵產量，到2030年甚至將擴張到1億5千萬噸。黃建智保守估計，屆時每年約有3千萬到5千萬噸不等的低價鋼品流出，亞洲市場將演變為價格戰，台灣也會受波及。

攤開財報，中鋼今年前10月營收3018億元，年減0.69％；今年前三季每股稅後純益（EPS）0.12元，稅後淨利逾18億元，已較去年同期轉虧為盈。由於第四季是傳統旺季，中鋼預估，今年全年營收及獲利都將超越去年。

「當中國的鋼品不能進來台灣，貿易商不會呆呆地等，會馬上找到東南亞產品來代替。拚價格，中鋼不一定占到便宜，沒有發展出特色的話，很容易被取代。」受訪時，黃建智不斷強調中鋼轉型的急迫性。

在9月10日升任中鋼董事長後，黃建智快速定調延續過去「二軸三轉」路線：前者，就是發展精緻鋼品及綠能產業，後者則指數位轉型、低碳轉型與供應鏈轉型。

主軸：拚精緻鋼品VP值

黃建智認為，東南亞溢出的鋼品遲早會賣來台灣，中鋼必須趕快提高產品的附加價值，從過去強調CP值、俗又大碗，轉成重視價值感受的VP值導向。他以台積電為例，當創造出產品的價值，客戶就無法任意出價。而中鋼突圍的關鍵，便是發展精緻鋼品。

所謂精緻鋼品，是從中鋼現有5成的高品級鋼品中，剔除生產困難導致良率較低，以及競爭激烈拿不到好價錢而虧錢的產品，找出「具高技術含量、高獲利能力及高產業效益」的鋼品，包含精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、尖端超強韌鋼、綠色能源及家電用鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼八大品項。

「一般鋼品『毛3到4』，但精緻鋼品的毛利率至少雙位數！」黃建智透露，去年精緻鋼品訂單量占整體近1成，毛利占比卻逾7成，目標到2030年時精緻鋼品訂單量可突破兩成。

由於精緻鋼品客戶端應用大多具差異化，須開發專門材料，他坦言發展需要時間，「不會立竿見影，就像小樹種下去，你要等它長大。」

其實早在2006年，中鋼就開始針對具規模性的用鋼產業如何升級，投入研發工作，近一年則更進一步透過田野調查深入聚焦，除藉此定位出目標客戶、了解其強項，也掌握相關產品的時程規畫，從中找到客戶製造產品時的痛點並加以解決。

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