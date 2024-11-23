勞發署北分署霸凌案持續延燒，被控霸凌的署長謝宜容昨（22）日拍攝影片，向輕生的同仁、死者家屬、北分署及社會大眾道歉，但外界並不買單。對此，最早關注此案的民進黨新北市議員李宇翔透露，對於謝宜容的道歉，北分署同仁既不買單，也極不信任她。

謝宜容昨天在YouTube上傳影片，向輕生同仁、死者家屬、北分署及社會大眾抱歉，她哽咽表示，對於事件非常悲痛，並向家屬道歉，沒保護好他們的孩子。但對於她的道歉，外界並不買單，資深媒體人謝寒冰認為，謝宜容不斷在推卸責任，完全沒有承認霸凌對方，媒體人張禹宣則認為，謝宜容背後有高人指點。

李宇翔昨天在政論節目《台灣最前線》直言，謝宜容的道歉來得太晚，因為在11月4日吳姓公務員輕生後，她既沒有去看同仁，也沒有上去事發地看，「她的辦公室在3樓，事發地在4樓」，此外，她連吳姓公務員的告別式都沒有去，直到在事發後近20天，她才出面道歉。

李宇翔透露，自己接到很多北分署同仁給他的反應，他們不僅認為，謝宜容在道歉影片中的反應，很可能就是她日前去民眾黨立委黃國昌辦公室的調性、對她極不信任外，同時，不買單她的道歉。最後，李宇翔除質疑，謝宜容神隱這麼久才露面道歉、形同請長假，當初是誰批准她的假單、叫她請長假避風頭？也砲轟謝宜容，今天北分署的事是一條人命，作為最高首長，她竟然可以不把它當回事。

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