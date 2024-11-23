勞動部勞發署北分署吳姓公務員疑因長期遭分署長謝宜容霸凌而選擇輕生，震撼社會。雖行政院長卓榮泰與賴清德總統已先後出面道歉，但風波難平。新北市議員李宇翔22日晚間再度發文爆料，謝宜容領導風格問題早在去年即被反映，卻未被妥善處理，顯示相關制度漏洞亟待補強。

針對北分署吳姓公務員疑遭霸凌輕生案，新北市議員李宇翔23日受訪時指出，早在去年6月，勞發署內部會議便針對謝宜容的領導風格進行檢討，基層反映的問題卻未上報，反而由謝本人主持會議處理，導致問題未能有效解決。李宇翔批評，勞動部對下屬機關缺乏監督，讓謝宜容得以「隻手遮天」。

李宇翔提到，謝宜容在會議中強調「首長領導風格不容置喙」，並表示雖無明確KPI，但將同仁日常表現列為考績參考，進一步加重基層壓力。他認為，此案凸顯勞發署內部存在的權責不對等及信息無法上達的結構性問題，呼籲勞動部徹查，釐清為何基層的聲音無法傳遞至上層。

對於吳姓男子的個案，李宇翔分享其朋友的描述，指出吳平日沉默寡言，但工作態度極為認真，幾乎每日清晨5時許便到辦公室，晚上經常加班至9至10時。如此高壓的工作環境，加上領導層的管理風格，最終可能成為壓垮吳的最後一根稻草。

此外，李宇翔對國民黨立委李彥秀的批評表示不滿，指責其將人命事件政治化是「冷血操作」。他強調，社會應聚焦在如何修補制度漏洞，為基層公務員營造更友善的工作環境，而非利用悲劇進行攻擊。