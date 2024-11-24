高樹鄉公所舉行完福音樂會，感謝土地公一年來庇佑高樹鄉親。（高樹鄉公所提供／羅琦文屏東傳真）

高樹鄉公所舉行完福音樂會，感謝土地公一年來的庇佑。（高樹鄉公所提供／羅琦文屏東傳真）

高樹鄉公所23日晚間在東振村老伯公前廣場舉行完福音樂會，感謝土地公一年來的庇佑。（高樹鄉公所提供／羅琦文屏東傳真）

高樹鄉公所23日晚在東振村老伯公前廣場舉行「完（還）福」音樂會，酬謝土地公一年來庇佑高樹鄉親，在高樹鄉長梁正翰帶領下，以新式音樂表演及燈光布置敬獻給伯公，並祈求來年高樹鄉依舊能風調雨順，五穀豐收。梁正翰表示，今年雖有路徑詭譎的颱風接連登陸，但高樹還是在風雨後迅速復原，降低災情危害。

早期客家人務農靠天吃飯，在客庄有「年初祈福、年底完（還）福」祭典文化，在高樹各庄內大多延續有這樣的傳統習俗。梁正翰表示，傳統習俗是我們要努力保存的，引入創新的活動內容，希望可以吸引更多年輕人以及非客籍人士都能來體驗，了解客家人尊重天地及感恩的精神。

梁正翰說，這次的完福儀式除了要感謝上天的庇佑外，也希望獻給所有的高樹鄉親還有公所同仁，因為近期幾個颱風都登陸台灣，雖有災情，但是在所有人通力合作下，災害損傷都降至最輕，也讓高樹的鄉親緊密的團結在一起。

高樹鄉公所在老伯公西湖畔舉辦音樂會已邁入第2年，透過不斷的內容變化、視覺效果、音樂饗宴、摸彩活動等方式讓活動可以跨年齡、跨族群變得更多樣性。今年一樣找來客家的新秀歌手陳俊名以及在地的知名樂團迷霧森林進行表演，讓現場參與民眾能享用客家美食、聆聽優美的音樂及參與最期待的抽獎活動，在鄉親的歡樂氣氛中，共同感謝土地公的庇佑。