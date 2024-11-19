台灣有兩處土地公廟提供泡麵給信眾使用，包含南投「泡麵土地公」與高雄永安區玄德宮。不過，永安區玄德宮於18日發現泡麵失竊，疑似有兩名外籍女子頭戴安全帽，把泡麵架上的泡麵一掃而空。廟方對此說，未來若有類似狀況，將考慮不再24小時開放泡麵區。

廟方表示，從今年初設立給香客吃泡麵之後，大多數的人都是非常守規矩，不會浪費食物，也會好好地分類垃圾。但最近整理環境時，發現泡麵架上的泡麵幾乎空蕩蕩，怪異的是垃圾區卻沒什麼泡麵碗。

廟方指出，原來有人把廟方提供的泡麵一掃而空，把廟宇當成大賣場了，拿著袋子來掃貨。廟方也透過臉書呼籲，歡迎民眾到泡麵區當場想用泡麵，但請不要貪心地把泡麵帶回家。

岡山警方表示，對於疑似有外籍人士一次拿取20碗泡麵離開，警方已聯繫廟方主委，請主委報案。警方將擴大調閱監視器以車追人，通知嫌疑人到案說明，並加強該區巡邏。