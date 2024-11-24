基隆市廟口奠濟宮今天（24日）清晨6時許突然從地下一樓冒出火煙，基隆市消防局迅速趕到現場將火勢撲滅。經基隆市消防局火災調查科深入調查後，已確認起火原因是因為天花板上的插座電線短路釀災，排除外界對於縱火的疑慮。

基隆市消防局今日上午約6時30分左右接獲民眾通報，指仁三路奠濟宮的地下室冒出火煙，消防局趕抵現場以泡沫撲滅現場火勢，所幸無人傷亡。不過廟方質疑，認為該地下室是存放金紙的庫房，夜間沒有人進出，質疑是有外人闖入縱火。

基隆市消防局深入調查廟口奠濟宮地下室火災的原因，認為應是設置在天花板上方的插座短路，火星引燃下方的金紙釀災。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市消防局深入調查廟口奠濟宮地下室火災的原因，認為應是設置在天花板上方的插座短路，火星引燃下方的金紙釀災。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市消防局深入調查廟口奠濟宮地下室火災的原因，認為應是設置在天花板上方的插座短路，火星引燃下方的金紙釀災。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

不過，基隆市消防局24日午間調查後發現，現場建築物為地上三層、地下一層之鋼筋混凝土（RC）建築，起火點位於地下一樓倉庫。倉庫的天花板有設置一個插座，該插座雖沒有插上任何電器，但可能是插座內部的電線短路，熔化的絕緣材質掉落到下方的金紙及雜物上，才會引發火勢。且現場並未發現可疑人為縱火跡象，排除人為縱火因素。

基隆市消防局提醒，倉庫內需注意電氣設備的安全使用，並定期檢查電線及插座，避免因電氣設備問題引發火災。