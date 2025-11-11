鳳凰颱風襲台，賴清德總統11日視察中央災害應變中心。賴清德分別與各縣市首長視訊連線，聽取各地災情及處置作為。賴清德指出，針對已發布紅色警戒區域，各單位確實落實預防性安置，確實掌握撤離情況。行政院長卓榮泰說，依照馬太鞍溪重建復原條例，行政院已編定特別預算，預計13日行政院會通過，再送立法院審定，協助災區居民。

中央災害應變中心指出，截至11日中午12時，鳳凰颱風已逐漸進入台灣西南方近海，12日接近並通過台灣南部陸地，強度持續減弱。預估12日凌晨起影響南部陸地，主要強降雨區為北部、東半部及南部山區。強陣風影響範圍為西南部、恆春半島、中部山區、離島地區及全臺沿海空曠地區。

中央災害應變中心表示，全台畫設326處警戒區，傳出73件災情，多為積淹水及路樹倒塌，造成13人受傷，幸無人死亡。

花蓮縣長徐榛蔚視訊指出，行政院及各部會應清楚說明馬太鞍溪重建條例經費，讓鄉親能夠了解，重建條例通過對光復鄉等鄉鎮未來願景、方向規畫，以及對地方經濟產業發展有何幫助？

針對徐榛蔚的建議，卓榮泰說明，依照馬太鞍溪重建復原條例，行政院已編定特別預算，預計13日行政院會通過特別預算，再送立法院審議，全盤性協助災區居民生活及復健。

賴清德表示，請花蓮縣府團隊，每經過一次天災地變，縣府應加強應變災害能力，中央與地方一起合作，以確保災損降到最低。鳳凰颱風路徑是俗稱的穿心颱，勢必為各地帶來強風豪雨，各單位必須以最嚴謹的態度落實各項防颱工作。

賴清德提醒，中央災害應變中心密切掌握颱風最新動態，並與地方政府維持暢通聯繫，對於可能發生的颱風、豪雨、巨浪，除了發布災防告知、廣播訊息，更要善用媒體、社群軟體等多元管道，協助國人清楚掌握防颱應變消息。

賴指出，針對馬太鞍溪下游且已發布紅色警戒的區域，以及前次丹娜絲颱風與728豪大雨重創的雲嘉南等高風險區域，請各級應變中心確實落實預防性安置，確實掌握撤離情況，保障國人安全。颱風過後，請相關單位盡快完成馬太鞍溪河床的濬深、堤岸加高，以及便橋的復建，讓民眾呢可以恢復正常的生活。

賴說，由於北部及東部地區在上個月受到風神颱風外圍環流以及東北季風影響，土壤含水量已經高度飽和，土砂災害風險很高，請相關機關及縣市政府提高警覺，盡早啟動離災避災措施。目前立霧溪燕子口堰塞湖暫時解除危險，但中橫沿線山區地質仍然不穩定，請相關部會及地方政府持續監控邊坡安全，嚴防二次崩塌發生。

