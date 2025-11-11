底特律活塞在主場137比135艱苦擊退爐主巫師，康寧漢（Cade Cunningham）瘋狂出手45次之多（命中14球），改寫隊史單場出手紀錄，拿下46分12籃板11助攻5抄截的超級大三元。康寧漢總計射失31球（命中率31%）超越布萊恩（Kobe Bryant）的單場30球打鐵紀錄。

湖人傳奇球星布萊恩在2002年對戰塞爾提克的比賽，出手47次命中17球（36%）獲得41分最後輸掉比賽。康寧漢這次起碼有幫活塞打退對手，康寧漢成為史上第39位單場出手40次以上的球員。

單場出手紀錄63次是傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）1962年締造，他投63中36（命中率57%）攻下100分。其次是張伯倫出手62次攻下78分，再來還是張伯倫出手60次攻下53分，歷史僅有張伯倫曾經出手達到60次。

布萊恩的個人紀錄是50次出手攻下60分，那是他告別NBA的最後一場例行賽（投50中22，命中率44%）。2006年他對暴龍轟下81分的時候，出手46次命中28球（命中率60.8%）。

古代球員沒在管命中率（1983年成為官方數據），名人堂前鋒佛克斯（Joe Fulks）1948年曾經單場出手55次只命中13球（23.6%），多達42球沒進，僅拿到35分，該季他還以25.9%命中率摘下聯盟得分王。

活塞隊史的難堪紀錄是2001年史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）出手34僅中7（20.6%），但是靠著防守打了勝仗。康寧漢本季場均25.6分9.8助攻，投籃命中率46.5%，帶領活塞9勝2敗暫居東區一哥。