TPBL新北國王11日拋出與總教練約翰（John Patrick）及助理教練馬賽爾（Lars Masell）正式結束合作關係的震撼彈，也迅速公告由後衛「小胖」洪志善暫時接任總教練，不過聯盟規定球員不得身兼教練職位，球團必須要完成相關程序，才能看到洪志善在場邊督軍，因此明天在球隊主場迎戰福爾摩沙夢想家一戰，由助理教練湯瑪士（Thomas Wisman）暫時帶隊。

國王球團表示，洪志善自加盟球隊以來，便以「Player Coach」的角色投入團隊，不僅在場上以經驗引導年輕球員，更在訓練與戰術討論中積極協助教練團，扮演溝通與執行的重要橋樑。而洪志善也有教練經歷，曾任中華隊教練團及陽明國、高中教練，累積豐富的臨場與領導經驗，加上對國王球隊體系與球員特質皆相當了解，深受球員信任與支持，球團認為他是目前最適合接掌兵符的人選。

國王隊補充，另因配合聯盟規章與註冊名單調整時程，12日主場對上夢想家的賽事，將由助理教練湯瑪士暫掛代理總教練一場，待相關程序完成後，洪志善將正式以代理總教練身份帶領球隊出賽。