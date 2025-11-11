Apple又有新品問世，這次是與ISSEY MIYAKE三宅一生共同發表iPhone Pocket，以「一塊布」的設計概念，3D編織結構可收納任何款式的iPhone及各種可放入口袋的小物。11月14日 起，iPhone Pocket將於法國、大中華地區、義大利、日本、新加坡、南韓、英國及美國的部分Apple零售店和apple.com／tw 開賣。

iPhone Pocket 採用具ISSEY MIYAKE經典褶皺特質的羅紋開放式結構。這種「打造一個額外口袋」的設計，以低調的造型完整包覆iPhone，並可延展以收納更多小物。拉伸時，開放式織物會微微透出內容物，讓使用者能隱約看到iPhone的螢幕。iPhone Pocket適合多種配戴方式：手持、繫在包上，或直接穿戴於身上皆可。短背帶款提供檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色和黑色共8種顏色，4990元；長背帶款提供寶藍色、肉桂棕色和黑色，7790元。台灣於台北Apple信義A13零售店販售。

iPhone Pocket為Apple與三宅一生合作推出的時尚單品，Apple Design Studio於全程密切合作，並在設計與製作各階段提供見解。（圖／Apple）

iPhone Pocket 由 ISSEY MIYAKE 和 Apple 攜手打造，將於 11 月 14 日 (星期五) 起於部分 Apple 零售店供貨。（圖／Apple）

iPhone Pocket短背帶款提供8種顏色，包括檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色和黑色。（圖／Apple）

iPhone Pocket長背帶款提供3種顏色，包括寶藍色、肉桂棕色和黑色。（圖／Apple）

ISSEY MIYAKE母公司MIYAKE DESIGN STUDIO設計總監宮前義之 (Yoshiyuki Miyamae) 表示：「iPhone Pocket的設計體現出iPhone與使用者之間的連結，同時也秉持 Apple 產品兼具普世美感與多元用途的特質。iPhone Pocket 探索的概念是『以自己的方式穿戴 iPhone 的樂趣』。它的簡約設計呼應 ISSEY MIYAKE 的理念：保留開放的空間，以容納更多可能性與個人詮釋。」

而Apple 工業設計副總裁Molly Anderson表示：「Apple和ISSEY MIYAKE 在設計理念上都重視工藝、純粹與愉悅感。這款巧思十足的額外口袋正體現了這些理念，並自然成為我們產品的理想搭配。iPhone Pocket 的顏色選項經過精心設計，可與所有 iPhone 機型與顏色相互搭配，讓使用者能隨心打造專屬於自己的組合。獨特的造型為攜帶 iPhone、AirPods 及日常隨身物品提供了一種優雅而嶄新的方式。」