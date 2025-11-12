社區公共電費高昂時常引發討論，一名台中女網友日前在社群貼出7、8月份的電費帳單，公共電費達8083元，讓她當場嚇傻；原PO表示社區尚未成立管委會，想知道除向台電申請調整契約用電容量，還能如何省電。話題掀起熱議，也引發台電關注，一票網友驚呼「這是我看過最誇張的公共電費」；內行人則說，若沒調整契約用電，就會一直是高電費，建議原PO社區盡速成立管委會。

一名女網友日前在Threads貼出7、8月份的電費帳單，上面顯示流動電費1091.6元、功率因數調整費30.5元、公共設施電費8083.8元，應繳總金額達9206元。

原PO質疑，「公共電費一個社區140多戶分攤，真的有可能一個月8000多嗎？這樣等於社區2個月電費高達110多萬元，是合理的嗎？」她說社區還沒成立管委會，除了調整契約用電容量，不知道還有什麼辦法能省電，「已繳3年，不想繳了」。

貼文曝光引發討論，許多網友直喊誇張，「還以為是140戶分擔8000元，原來是一戶要繳8000，這有點扯」、「懷疑你們社區有人在用公電挖礦」、「這就是為什麼我不敢住公設有泳池和大廳太大的社區。」

也有網友直言，「基本上沒有調整契約用電，那就會一直是高電費，建議盡速成立管委會」、「契約電量不調沒救，再怎麼省電，基本費就在那，我當過主委，這絕對是契約太高。」

原PO後續更新貼文指出，台電西屯區主管單位所長主動與她聯繫，無償到社區做公設電表檢測及分析數據，經評估社區用電量屬實，還有很大的節能空間需要加強。