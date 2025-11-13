YouBike使用量增加衍生安全問題，新竹中學前路口最危險。

新竹市目前已設有109個YouBike站點，共有1655輛車，每月平均使用人次有18萬，未來更將「站加倍、車加量」；市議員蔡惠婷13日在市議會質詢時表示，新竹中學學生近期提出研究，指公園路、公竹路口是最讓人感到不安的路口，要求市府在提升使用量時，更要提升使用環境安全。

議員蔡惠婷指出，代理市長邱臣遠日前曾提到，竹市目前已設有109個YouBike站點、共1655輛車，每月平均使用人次約18萬，累計突破1309萬人次，而今年9月開學前，市府與新竹中學合作，在校門口原有42柱停車柱的基礎上，再新增152柱，總共194柱。未來將持續帶領市府團隊朝「站加倍、車加量」的方向努力。

然而，隨著YouBike車輛增加、騎乘人次增加，新竹市合適用來通勤、通學的自行車道里程數卻沒有跟著增加。

新竹中學暮光足跡團隊研究指出，讓竹中學生感到最不安的路口，是在公園路左轉公竹路時。（陳育賢揶）

她說，新竹中學有學生因應自主學習計畫所組成的暮光足跡團隊，以竹中學生騎乘YouBike往返學校到車站之間會遭遇的騎乘困境為題研究，研究結果指出，讓竹中學生感到最不安的路口，是在公園路左轉公竹路時。

蔡惠婷今天在議會質詢時，特別播放暮光足跡團隊於放學時段所拍攝的影片，影片中可以見到大量的腳踏車在公園路左轉公竹路時，與公園路上的對向車道直接產生左轉與直行的衝突。

蔡惠婷認為，既然市府規畫新成立數發處，而設置數發處的目的就是以AI來協助各處室解決市政問題、改善市政效率，那就應該要求數發處與交通處共同合作，分析竹市YouBike騎乘軌跡，挑出其中左轉需求程度高的路段交給交通處來改善路口道路環境。

她同時表示，市府「站加倍、車加量」的政策，也必須同步搭配提升竹市自行車騎乘環境的安全程度，才是負責任的施政目標與態度。