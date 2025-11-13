為協助豬肉攤商度過非洲豬瘟防疫期間的禁宰衝擊，經濟部日前公告推動「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」，凡地方政府造冊列管之攤商可申請每攤3萬元補助。苗栗縣政府除配合中央政策外，更主動加碼補助1萬元，讓攤商最高可領取4萬元補助金。

苗栗縣政府工商發展處表示，凡屬地方政府造冊列管的豬肉攤商，皆可依方案規定申請補助。若「專營溫體豬肉攤販」具有實際販售事實並具相關證明文件，豬隻來源為合法購入者，即使未設攤於公、民有市場內，仍可依從寬認定原則，檢附進貨證明及營業照片等資料，由所在地公所審查列冊後送縣府彙整報經經濟部核定補助。

縣府秉持「從寬認定、積極協助」的精神，協助地方攤商順利申請相關補助。合格業者除可獲中央補助外，後續將納入市場列冊管理，使經營活動更具規範與保障。

縣長鍾東錦表示，為減輕豬肉攤商在禁宰期間的營運壓力，縣府主動加碼補助每攤1萬元，再加上中央補助3萬元，攤商最高可領取4萬元。他強調，縣府將持續配合中央政策，協助業者穩定經營，維持市場供應秩序。

工商發展處提醒，符合補助資格的攤商應依規定盡速提出申請，相關疑問可洽縣府工商發展處公用事業科黎先生（電話037-559856）。